Infraero planeja reforma no check-in de Congonhas O diretor de Operações da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), Cleonilson Nicácio Silva afirmou que a maior preocupação da estatal em relação ao Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, é a área de check-in, que deve passar por reformas este ano. "Nós queremos fazer uma recuperação da ala do check-in o mais rápido possível, pois o que nós queremos é dar ao passageiro o mesmo conforto que ele encontra lá no setor de embarque e desembarque", afirmou. Enquanto acompanhava o presidente da Infraero, Sergio Gaudenzi, no aeroporto, Silva afirmou que o setor não apresenta nenhum problema e que, apesar da mesma estrutura, a ala do check-in não causará nenhum desconforto aos passageiros durante o carnaval. "Nós não esperamos nenhuma restrição de fluxo aqui em Congonhas. Tomamos todas as providências que precisavam ser tomadas e hoje nós não temos nenhuma preocupação aqui." O diretor disse que a estatal tem "quase certeza" que o caos nos aeroportos, como já aconteceu em outros feriados, não se repetirá, pois o fluxo de aviões não foi alterado. "O fluxo de aviões continua dentro da faixa de 30 movimentos por hora. E, como não mudou nada, não prevemos nenhum problema de check in em Congonhas." Mas para ele, a chuva pode causar alguns problemas. Segundo a meteorologia, o feriado de carnaval começará com chuva na capital paulista. "A chuva é só um termo de ajuste de conduta com São Pedro, que fica fora da nossa competência", brincou. Mas, se chover, nós podemos ter problemas."