Infraero registra 10% de voos atrasados hoje A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) registrava às 14 horas de hoje cerca de 10% de voos domésticos com atrasos de mais de meia hora em todo o País. Do total de 1.542 voos programados para o período, 146 (9,5%) decolaram com atrasos. Outros 17 (1,1%) estavam atrasados entre as 13 horas e 14 horas e 41 (2,7%) foram cancelados.