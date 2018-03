Infraero registra 52 vôos atrasados pelo País Dos 552 vôos programados para hoje nos aeroportos por todo o País, entre meia noite e 11 horas, 52 (9,4%) registraram atrasos, segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). O maior número de atrasos se concentrou em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, que registrou 15 vôos atrasados dentre os 97 programados, equivalente a 15,5%. No Galeão, no Rio de Janeiro, ocorreram três atrasos dentre 61 vôos, enquanto em Porto Alegre (RS) quatro dos 21 vôos programados tiveram atrasos. Do total, oito vôos (1,4%) foram cancelados, sendo seis no Galeão, no Rio de Janeiro, e dois em São Paulo, nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos. No final da manhã, 14 vôos estavam atrasados, o que representava 2,5% do total programado.