Infraero registra cancelamentos em 8% dos voos

Alguns dos principais aeroportos do País apresentaram atrasos. No Rio, o Aeroporto Internacional Tom Jobim teve voos cancelados no início da manhã devido ao nevoeiro que encobria a Baía da Guanabara. O problema afetou também o Santos Dumont, que teve 12 voos cancelados (27,9%).

Em Porto Alegre, 17 dos 23 (73,9%) voos programados para este domingo partiram atrasados por conta de problemas meteorológicos. O Salgado Filho foi fechado no início da manhã e continuava operando por instrumentos no início da tarde.

Em São Paulo, 24,6% dos voos programados para o aeroporto de Congonhas foram cancelados. Em Belo Horizonte, houve cancelamento de 6 voos em Confins.

No Aeroporto de Guarulhos, que não é administrado pela Infraero, 7,3% das decolagens tiveram atraso. Em Brasília, 16,7% partiram atrasados.