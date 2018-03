Infraero: situação é tranqüila nos aeroportos do País Balanço da Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero) mostra que os principais aeroportos do País trabalham sem grandes problemas. Da zero hora de hoje até às 12 horas, foram verificados atrasos em 46 (6,3%) dos 734 vôos programados. Dezenove partidas, o equivalente a 2,6% do total, foram canceladas em todo o Brasil. Em São Paulo, há registro de atrasos em seis (7,2%) das 83 partidas programadas em Congonhas, com suspensões de cinco vôos (6%). Em Guarulhos, dos 100 vôos agendados, oito atrasaram e nenhum foi cancelado. No Galeão, Rio de Janeiro, somente um dos 80 vôos programados partiu mais tarde. Os cancelamentos atingiram seis vôos, ou 7,5% do total. Dos 24 vôos do aeroporto Santos Dumont, um atrasou e três foram suspensos. Em Brasília foram dois cancelamentos, representando 3,6% dos 56 vôos programados. Não há registro de atrasos, conforme o boletim mais recente da Infraero.