Infraero vai investir R$ 350 mi no Galeão, diz Gaudenzi A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) vai investir cerca de R$ 350 milhões no Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim/Galeão, no Rio de Janeiro. A informação foi dada pelo presidente da estatal, Sérgio Gaudenzi, em vistoria da Operação Verão 2008 durante o carnaval. Segundo ele, as obras para recuperação de um dos aeroportos mais movimentados da rede começam ainda este ano. Durante a inspeção, Gaudenzi adiantou que a idéia é finalizar, primeiramente, o terminal 2 de passageiros e, posteriormente, reformar completamente o terminal 1. Tanto o presidente da Infraero como o diretor de operações da empresa, Cleonilson Nicácio Silva, informaram que melhorias no aeroporto, como recuperação de banheiros, elevadores e escadas rolantes, já podem ser sentidas pelos passageiros. Ao mesmo tempo, Sérgio Gaudenzi defendeu novamente a abertura de capital da empresa e disse que a questão deve ser avaliada pelo Ministério da Defesa e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2007, o Galeão registrou movimento crescente de passageiros, com aumento de 17% em relação a 2006. Gaudenzi ainda classificou como positiva a performance dos principais aeroportos do País administrados pela empresa durante o carnaval. Ontem, ele percorreu o Aeroporto Internacional de Salvador para conferir pessoalmente o movimento dos passageiros que deixavam a capital baiana. O presidente da estatal informou que os principais aeroportos da rede Infraero contaram com um reforço de efetivo na ordem de 10% neste carnaval. Ele disse que foram tomadas todas as providências no sentido de preparar os aeroportos de grande movimentação desde o fim do ano até o carnaval para que todos os passageiros tivessem tranqüilidade e conforto. "A situação no aeroporto (Salvador) é absolutamente tranqüila. Nós temos uma margem muito pequena de atrasos de vôos. Eu diria que neste carnaval, do ponto de vista dos aeroportos, nós conseguimos uma boa performance", afirmou. As informações são da assessoria de imprensa da Infraero.