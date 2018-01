Inglaterra lança site de busca de filmes

O Conselho Cinematográfico do Reino Unido está lançando um site de busca que ajudará internautas a localizarem filmes no país desde os mais populares aos mais obscuros. O site www.findanyfilm.com contém registros de mais de 30 mil produções distribuídas por 20 gêneros e por mais de 60 idiomas. O site informa o usuário como pode assistir ao filme que procura, se no cinema, na televisão, em DVD, online ou por download de serviços legalizados. Um dos objetivos da página é ajudar a reduzir os downloads ilegais. O site oferece ainda recursos de busca como uso de palavras-chave, como "fim de conto de fadas".