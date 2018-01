Inglaterra revela plano para banda larga universal

A Inglaterra planeja fornecer acesso rápido e universal à Internet na tentativa de fazer o país mais competitivo e ajudar a tirá-lo da recessão. Relatório do ministro das Comunicações, Lord Carter, afirma que a Inglaterra vai trabalhar para fornecer acesso à Internet a todo o País a uma velocidade de cerca de 2 megabits por segundo. A tecnologia será fornecida por meio de uma combinação de conexões fixas e sem fio até 2012. Carter também pretende lançar uma legislação para forçar provedores de Internet a reduzirem a pirataria na Web. Nos planos também está promoção de conteúdo e direitos autorais no Reino Unido e apoiar emissoras de televisão a se adaptarem aos novos tempos. "Não há um setor, com uma possível exceção sendo o de energia, que o restante da economia não dependa mais que este", disse Carter a jornalistas. Atualmente, cerca de 60 por cento do país tem banda larga mas nem sempre na velocidade de 2 megabits por segundo. "Nossas redes digitais serão a espinha dorsal de nossa economia nas próximas décadas", disse o premiê britânico, Gordon Brown. "Elas são essenciais para nossa prosperidade futura no século 21 quanto estradas, pontes, trens e eletricidade foi no século 20", acrescentou.