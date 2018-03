Inglesas relatam 'pesadelo' vivido em prisão brasileira Depois de passarem seis dias em carceragens do Rio de Janeiro, as inglesas Shanti Andrews e Rebecca Turner, ambas de 23 anos, relataram à imprensa britânica terem vivido um "pesadelo" na cadeia feminina da Polícia Civil, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Ela também compararam a penitenciária Bangu 7, para onde foram transferidas e onde permaneceram por um dia, ao "portão do inferno". Elas foram presas no domingo passado(dia 26), depois de terem comunicado o roubo de pertences que, no entanto, foram localizados pelos policiais no albergue em que estavam hospedadas. Para a polícia, elas tentavam dar um golpe na seguradora de suas bagagens. As inglesas foram libertadas no fim da tarde de ontem e serão julgadas por estelionato, crime sujeito a pena de um a cinco anos de prisão.