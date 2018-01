Ingressos da copa do Mundo virão com chip RFID para controle A informática chegará este ano aos ingressos dos jogos para a Copa do Mundo da Alemanha, que terão um chip para evitar falsificações e facilitar o controle das vendas. Esta é uma das aplicações apresentadas este ano pela feira de informática e comunicações Cebit em Hannover, que acontece de 9 a 15 de março, com a participação de cerca de 6.300 expositores de 70 países. No total, a Fifa entregará 3,07 milhões de entradas com este sistema de controle. Foram à venda em quatro fases diferentes cerca de 3 milhões de ingressos no total, dos quais quase 2,6 milhões já tinham sido vendidos depois da terceira fase. A geração de microchips RFID (Identificação de Freqüência de Rádio) emite um sinal com raio de até 10 metros de distância, que pode ser captado por leitores nas entradas de espetáculos ou supermercados, como a rede alemã de armazéns Metro. Esta empresa usa este sistema há dois anos em um projeto piloto na cidade de Duisburg, oeste da Alemanha, através do qual os clientes passam os artigos selecionados no supermercado por uma caixa sem atendente, que calcula automaticamente o valor da compra.