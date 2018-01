Início da venda do iPhone nos EUA é coroado com filas

É o fim da espera para o aguardado iPhone da Apple. O produto chega às lojas do varejo norte-americano nesta sexta-feira, coroado por longas filas e fãs ardorosos que enfrentaram a espera e até mesmo chuva para garatir a compra de um aparelho. Os principais destaques, claro, são a combinação de celular e tocador, mais o navegador de internet interno, que adapta as páginas para a tela do celular, facilitando a leitura (confira outras características e a fila pelo iPhone na galeria especial do iPhone). A antecipação quanto ao novo celular atingiu níveis similares à chegada de novos consoles de videogame, lembrando as filas pelo PlayStation 3 e pelo Nintendo Wii, como aconteceu no final do ano passado: candidatos a comprar o iPhone passaram dias acampados diante das lojas Apple e da AT&T. "Quero ser a primeira pessoa a brincar com ele", disse Jose Sanchez, 22, funcionário de uma loja de sapatos que estava na fila diante da loja da Apple na 5ª Avenida, em Nova York. O aparelho terá duas versões, com capacidade de 4GB e 8 GB, que custarão, respectivamente, US$ 500 e US$ 600, mas exigirão um contrato de serviço mínimo de dois anos com a operadora de telefonia móvel AT&T, com planos de voz e dados com preços entre US$ 60 e US$ 100 mensais. No Brasil? Deu no caderno Link: a Vivo já conversou com a Apple para trazer o iPhone para o Brasil. A idéia seria adiantar a chegada do produto à América Latina, o que só aconteceria em 2008. Se concluída a transação, o aparelho da Apple ajudaria a impulsionar a rede GSM da operadora. Sabe-se que a empresa não é a única a tentar trazer o iPhone, já que a TIM também teria interesse no aparelho, mas há entraves para essa chegada, como a ausência de uma versão brasileira da loja virtual iTunes, por exemplo. Segundo informações divulgadas até aqui, o aparelho que começa a ser vendido nesta sexta-feira será bloqueado para a rede da norte-americana AT&T, ou seja, não será possível comprá-lo e levar o aparelho para outros mercados. No Reino Unido, a operadora Vodafone negocia a venda do aparelho e só o boato de que disporia do celular-tocador fez com que as ações da empresa sofressem uma valorização ao longo da semana. YouTube e coelhinhas da Playboy Nem bem o iPhone fez a sua estréia nos EUA, já existem conteúdos específicos para a modalidade vídeo do aparelho, como uma versão específica do portal de vídeos YouTube e, mais recentemente, da revista norte-americana Playboy, que prometeu um pacote de serviços para usuários do iPhone, como áudio da Rádio Playboy e vídeos digitais.