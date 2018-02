Início de votação no 2º turno repete clima de tranquilidade, diz TSE

Segundo o balanço mais recente do tribunal, foram registradas 154 acusações de crime eleitoral por não candidatos no início da manhã, resultando na prisão de 28 pessoas. Nenhum candidato foi detido.

A prática de crime eleitoral inclui, por exemplo, propaganda boca de urna, fornecimento ilegal de alimentos e transporte ilegal de eleitores.

No primeiro turno, o presidente do TSE, ministro Dias Toffoli, avaliou que a votação foi a "mais tranquila desde a redemocratização" em 1989, embora tenha sido marcada por atrasos decorrentes do maior uso do sistema de identificação biométrica.

O TSE ainda não tinha informações sobre o andamento da votação com urnas biométricas neste segundo turno.

Além da disputa pela Presidência entre Dilma Rousseff (PT) e Aécio Neves (PSDB), 13 Estados e o Distrito Federal escolhem seus governadores neste domingo.

O relatório mais recente do tribunal, divulgado às 11h, apontou o Rio de Janeiro como o Estado com o maior número de urnas quebradas, com 221 urnas substituídas, seguido por São Paulo, com 188 urnas quebradas. No total, 1.151 urnas foram trocadas em todo país.

(Reportagem de Nestor Rabello)