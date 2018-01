INÍCIO DO FIM DO E-MAIL 67% das crianças entre 10 e 12 anos usam mensagens instantâneas para se comunicar com amigos, de acordo com a pesquisa Kids Experts 2008 74% das meninas e 58% dos meninos usam redes sociais para se comunicar, e não participar de comunidades 1.850 páginas são acessadas no Orkut por mês por um adolescente típico, contra 700 de adultos e 470 de crianças, segundo o Ibope/NetRatings