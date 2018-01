Início do jogo da seleção esvazia protesto no Rio Com a proximidade do início do horário do jogo entre Brasil e Chile, começou a se dispersar a marcha de protesto que na manhã deste sábado, dia 28, tomou a Avenida Atlântica, em Copacabana, na zona sul do Rio. No auge, a manifestação chegou a reunir cerca de 400 pessoas, segundo cálculos de Verônica Tavares, integrante da plenária Copa na Rua, que marcou o ato que protesto contra a realização da Copa do Mundo no Brasil. Após a caminhada passar pela Fan Fest, em Copacabana, apenas algumas dezenas de manifestantes seguiram rumo ao Leme.