Inmet prevê chuvas para o litoral paulista esta tarde O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuvas para o litoral paulista esta tarde. O Litoral Norte está nublado no momento, enquanto o Litoral Sul está parcialmente nublado. Segundo informações do 7º Distrito do Inmet São Paulo, estão previstas chuvas e trovoadas para o Litoral Norte para hoje. Amanhã, o dia começa com chuvas, que devem diminuir ao longo do dia. A temperatura começa a cair a partir da tarde de hoje no Litoral Norte. No momento, a média oscila entre 31ºC e 32ºC, mas a máxima não deve passar de 22ºC amanhã. No Litoral Sul, haverá pancadas de chuva hoje à tarde. A previsão para amanhã é de chuva fraca pela manhã.