Inpe põe na web imagens de satélite sino-brasileiro

As imagens produzidas pelo Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres (CBERS-2B), lançado em 19 de setembro, estão sendo distribuídas pela internet por meio de banco de imagens do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O satélite produz imagens de todo o globo que podem ser requisitadas pelos internautas pelo site do Inpe. Segundo a Agência Fapesp, o satélite é equipado com três câmeras: CCD, WFI e HRC - Câmera Pancromática de Alta Resolução. A primeira fornece imagens de uma faixa de 113 quilômetros de largura, com uma resolução de 20 metros. São necessários 26 dias para uma cobertura completa da Terra com ela. Já a WFI produz imagens de uma faixa de 890 quilômetros de largura, permitindo a obtenção de fotos com resolução espacial de 260 metros. No período aproximado de cinco dias obtém-se uma cobertura completa do globo. E a câmera HRC fornece imagens com 2,7 metros de resolução espacial, em uma faixa de 27 quilômetros de largura.