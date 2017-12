Inscrição em desafio de Língua Portuguesa vai até dia 30 As inscrições para a Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro terminam no dia 30. Podem fazer parte do desafio docentes e alunos de colégios públicos do 5º ano do ensino fundamental ao 3º do médio. O objetivo da Olimpíada, que está na quarta edição, é estimular a interação dos estudantes com o ambiente em que vivem.