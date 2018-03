Inscrição para concurso do Metrô-SP termina na terça Termina na próxima terça-feira o prazo de inscrição no concurso público para cargos da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô). Para candidatos com ensino médio completo que concorrem às vagas de almoxarife, técnico de manutenção, de materiais ou de restabelecimento, com atuação nas áreas de eletrônica e elétrica, os salários variam de R$ 1.573,49 a R$ 2.066,62 mensais. Já para os cargos de ajudante de almoxarifado, ajudante de manutenção (civil), ajudante de Manutenção (equipamentos elétrico, eletrônico ou mecânico), eletricista de manutenção, marceneiro, mecânico de manutenção, oficial de manutenção civil, pintor para manutenção industrial, serralheiro, soldador de manutenção e usinador ferramenteiro é necessário ter o ensino fundamental completo. Para estas vagas, os salários variam de R$ 1.015,58 a $ 1.822,39. As inscrições podem ser feitas pela internet até amanhã ou nas agências credenciadas do Banco Santander-Banespa até terça-feira. A taxa de inscrição para os candidatos às vagas de ensino médio é de R$ 72 e de ensino fundamental, R$ 46. A companhia informa no edital que o concurso é destinado à formação de cadastro de reserva. De acordo com o edital, as provas objetivas devem ser realizadas no dia 9 de março, em São Paulo. Para os cargos de nível médio também haverá prova discursiva. O concurso terá validade de um ano a contar da data de divulgação dos resultados finais. A íntegra do edital está disponível no site www.concursosfcc.com.br.