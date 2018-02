Inscrição para vaga de fiscal da lei antifumo vai até 6ª A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo abriu as inscrições para selecionar os agentes que serão contratados pela Vigilância Sanitária para fiscalizar o cumprimento da lei que proíbe o fumo em ambientes fechados. As inscrições vão até sexta-feira e a remuneração pode chegar a R$ 3,2 mil mensais, de acordo com informações da secretaria. No total, são 250 vagas no Estado, sendo 100 na capital paulista.