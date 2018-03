Inscrições do Mais Médicos atendem 10% da demanda A primeira seleção do programa Mais Médicos teve confirmação de inscrição de 1.618 médicos, o que significa atendimento de cerca de 10,5% da demanda por 15.460 médicos requisitados por 3.511 cidades. Desse total, 522 profissionais atuam hoje no exterior. O balanço apresentado pelo governo aponta que, dos médicos que atuam fora do Brasil, 358 são estrangeiros e 164 são brasileiros que fizeram a graduação fora do País. Segundo o Ministério da Saúde, serão atendidos cerca de 6,5 milhões de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).