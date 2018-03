Inscrições no Sisu para o 2º semestre terminam hoje O prazo de inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o segundo semestre termina às 23h59 desta sexta-feira, 14. Nesta edição, os candidatos concorrem a 39.724 vagas, distribuídas em mais de 54 instituições públicas de ensino superior. Até essa quinta, 13, o balanço do Ministério da Educação (MEC) contava com mais de 644 mil inscritos - número maior do que o total registrado no segundo semestre do ano passado.