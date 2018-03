Inscrições no Sisutec chegam a 305,2 mil Levantamento do Ministério da Educação (MEC) mostra que 305.230 alunos se inscreveram a uma vaga gratuita no ensino técnico, pelo Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec), até as 10h20 desta segunda-feira, último dia de cadastro. De acordo com a Agência Brasil, as inscrições devem ser feitas pela internet até as 23h59 desta segunda-feira.