Inscrições oficiais para o Campus Party 2008 são abertas

A equipe da Campus Party Brasil 2008 anuncia a abertura oficial das inscrições para o evento a partir desta quinta-feira, dia 13 de dezembro. A décima primeira edição do maior encontro mundial da Internet, acontece de 11 a 17 de fevereiro na Bienal do Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Esta é a primeira vez, desde 1997, será feito fora da Espanha. Veja também: Link - Hackers e geeks invadem a Bienal no próximo verão Aqueles que já reservaram sua vaga pelo site da Campus Party, no período de pré-inscrições, vão receber um e-mail para concluir a inscrição. Quem não preencheu o ficha de pré-inscrição pode entrar no site e comprar o ingresso, que custa R$ 100. Ao todo, serão 3 mil participantes que ficarão divididos em 10 áreas de conteúdo: Astronomia, CampusBlog, Criação, Desenvolvimento, Games, Modding, Música, Robótica, Simulação e Software Livre. A programação completa do Campus Party está no site do evento. Comprando o ingresso, os participantes têm direito a um lugar na arena dos computadores, a um ponto na conexão de 5Gb (maior banda individual do mundo), a uma barraca e livre acesso a todas as atividades oficiais do evento, bem como às áreas de exposições, lazer e serviços (refeitório, banheiros, sanitários, chuveiros, enfermaria). O "campuseiro" (de campusero, em Espanhol) deverá registrar seu computador de mesa ou portátil no momento do credenciamento, que começa a funcionar no dia 11 de fevereiro a partir das 8 horas. Quem preferir fazer suas refeições na própria Bienal, pode contratar um pacote à parte e ter café da manhã, almoço e janta durante os sete dias por mais R$ 100. A idade mínima para participar da Campus Party é 12 anos completos e menores de 18 tem que estar acompanhados pelos pais ou por um maior responsável.