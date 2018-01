Inscrições para a Copa brasileira do videogame vão até maio As inscrições para a edição 2007 da Electronic Sports World Cup (ESWC) Brasil, a Copa do Mundo de Games, começam na próxima segunda-feira, dia 23, e vão até o dia seis de maio. A ESWC tem etapas classificatórias em 53 países e fará sua grande final em Paris, no mês de julho. No Brasil, a etapa que definirá os representantes que irão á França acontece em São Paulo, no dia 16 de junho no Ginásio do Ibirapuera. As modalidades que entrarão em disputa são o Counter-Strike, Pro Evolution Soccer, Warcraft, Trackmania Nations e Quake 4, sendo que apenas as modalidades de Counter Strike masculino e feminino classificarão times de cinco competidores. Nos outros jogos, será apenas um representante em Paris. Poderão participar homens e mulheres, com nacionalidade brasileira, amadores ou profissionais, com o limite mínimo de 17 anos. Jogadores com idade inferior a 16 anos só poderão participar com autorização dos pais ou responsáveis. Os interessados em participar podem se inscrever pela internet, no Portal gameLib. O valor da inscrição é de R$ 25 por jogador em qualquer modalidade e localidade. "A expectativa para 2007 é que o número de atletas inscritos chegue a 10 mil sendo que nas finais estarão entre 400 e 500 participantes. Além disso, já estão inscritas 300 Lan Houses de todo o País e contamos com a presença de 10 mil pessoas às finais, onde estamos preparando uma arena com 100 máquinas, shows musicais, como o do CPM22, apresentações artísticas e esportes radicais", antecipa Kito Mansano, presidente da Samba Comunicação, organizadora do evento.