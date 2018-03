Inscrições para o Enem começam nesta segunda-feira As inscrições para o Exame Nacional do Ensino médio (Enem) serão abertas às10h desta segunda-feira, 13, e podem ser feitas até o dia 27 de maio somente pela internet. O valor da taxa de inscrição para a prova é R$ 35,00. Estão isentos do pagamento os alunos com renda familiar de, no máximo, 1,5 salário mínimo por pessoa e todos os estudantes que concluíram o ensino médio em escolas públicas. As provas estão marcadas para os dias 26 e 27 de outubro.