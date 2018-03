Inscrições para o Enem terminam nesta segunda-feira As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terminam nesta segunda-feira, 27, às 23h59. O pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 35, pode ser efetuado até quarta-feira, 29. As inscrições só são confirmadas após o pagamento. Os estudantes que concluíram o ensino médio na rede pública de educação ou que possuem renda familiar até 1,5 salário mínimo por pessoa estão isentos da taxa.