Inscrições para o vestibular da Fatec terminam amanhã O período de inscrições para o vestibular da Faculdade de Tecnologia de São Paulo (Fatec-SP) termina às 15h desta terça-feira, 11. O valor da taxa de inscrição é de R$ 70 e o prazo para o pedido de isenção da pagamento foi encerrado no dia 30 de abril. Ficaram isentos da taxa os alunos que cursaram todo o ensino médio na rede pública de educação ou com bolsa integral em escolas particulares e também os estudantes com rende familiar de no máximo R$ 1.017 por pessoa. Para confirmar sua inscrição, os candidatos têm também só até esta terça para efetuar o pagamento.