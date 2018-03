Inscrições para o vestibular da Fuvest começam hoje

Neste ano, a prova da primeira fase acontece no dia 24 de novembro, um domingo, às 13h. O exame é composto por 90 questões sobre Português, História, Geografia, Matemática, Física, Química, Biologia e Inglês, além de perguntas interdisciplinas. A duração da prova é de cinco horas e os candidatos podem optar, ainda no momento da inscrições, entre 32 cidades do Estado para realizar o vestibular.

Os convocados para a segunda fase enfrentam mais três provas nos dias 5, 6 e 7 de janeiro de 2014. Nessa etapa os estudantes fazem uma redação e as provas de conhecimento específicos, além de responder a questões dissertativas sobre o conteúdo da primeira fase.

O resultado do vestibular sai no dia 1º de fevereiro. Os aprovados estudarão em um dos oito campos da USP (em São Paulo, Ribeirão Preto, São Carlos, Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga e Santos), dependendo do curso escolhido.