Inspeção veicular nacional fica para o 2º semestre

Participaram do encontro de ontem integrantes da câmara técnica do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), entidade que ?ensaia? a inspeção no Brasil há 17 anos, desde que a primeira resolução sobre o assunto foi publicada. Segundo o ministério, esse período agora voltado para a realização de palestras e seminários será destinado para debater quatro pontos relacionados ao programa de controle de emissão: volume e característica da frota a ser inspecionada; execução e planejamento dos planos estaduais; limite de emissão e forma de medição; primeiras cidades em que a resolução será aplicada.

A contribuição da cidade de São Paulo e do Estado do Rio é da prática da inspeção veicular, uma vez que são os únicos locais onde o programa vingou. Para a frota paulistana, a estreia do projeto ocorreu no início do ano, mais de uma década após os fluminenses terem adotado o monitoramento (em 1997). Pelos planos iniciais do Ministério do Meio Ambiente, os veículos em que forem constatados altos índices de emissão serão proibidos de circular, até que realizem as adaptações e regulagens necessárias para adquirir nova licença. Outras penalidades, como multas ambientais, também serão discutidas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.