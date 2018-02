Inspeção veicular para placa final 4 acaba dia 31 em SP

O proprietário do veículo deve agendar a vistoria antes de se dirigir a um dos Centros de Inspeção Veicular Ambiental (CIVA). A vistoria pode ser feita de 2ª a sábado, das 7h às 19h, em um dos 23 postos.

Os prazos já terminaram para os veículos de placas finais 1, 2 e 3, mas a inspeção ainda pode ser feita. Os carros com placas de finais 5 e 6 têm até 31 de agosto e os de placas finais 7 e 8 têm até 30 de setembro e 31 de outubro, respectivamente. Caminhões com placas final 1 e 2 tem até o dia 30 de setembro para realizar a inspeção. Mais informações no site da www.controlar.com.br.