Inspirador de Adrià, no time de Ducasse O francês Jacques Maximin, o cozinheiro que inspirou Ferran Adrià a mudar seu modo de cozinhar, acaba de entrar para o time de Alain Ducasse. Ele fechou o restaurante que mantinha em Veneza e se tornou consultor do Rech, uma sofisticada brasserie parisiense com cardápio à base de peixes. Guarde bem o endereço (62, Avenue des Ternes, (33) 1 4572 2947) e visite-o na próxima vez que for a Paris, pois já começaram as apostas de que em pouco tempo o Rech será o melhor restaurante de peixes e frutos do mar da capital francesa. Maximin mudou a vida de Adrià quando era chef do restaurante Negresco em Paris e fez uma palestra. Na plateia estava um cozinheiro catalão sem nenhuma projeção e que se dedicava à cozinha francesa num obscuro restaurante chamado El Bulli, instalado numa praiazinha catalã. Maximin disse apenas: "Criar é não copiar." Ferran saiu dali decidido a inovar. E não parou mais.