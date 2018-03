INSS começa a enviar comprovantes a segurados para IR O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começará a enviar a partir desta segunda-feira os comprovantes do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) para oito milhões de segurados que recebem a partir de R$ 500. De acordo com a Secretaria da Receita Federal, a entrega das informações necessárias à confecção do IR devem ser entregues pelos órgãos pagadores até o último dia útil de fevereiro. Como os Correios levam dois dias úteis para entregar as correspondências nas capitais e três dias nas demais localidades e nas áreas rurais, os segurados devem começar a receber a correspondência a partir da próxima quinta-feira, dia 14. Estão sendo gerados 700 mil comprovantes por dia.