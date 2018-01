Instalação de barra metálica no Engenhão assusta operários Operários das obras de recuperação do Engenhão, estádio olímpico do Rio, tomaram um susto neste sábado, após ouvirem um estalo durante a instalação de uma barra metálica. Segundo a assessoria de imprensa da Riourbe, órgão da Prefeitura do Rio responsável pela obra, o estalo foi normal, apesar do susto dos operários. O prefeito Eduardo Paes negou que haja qualquer problemas nas obras.