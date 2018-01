Instituições de ensino têm até o dia 10 para aderir ao Fies

A partir desta quarta-feira, 1º de agosto, as instituições de ensino superior privadas de todo o País podem aderir ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies). O prazo se encerra no dia 10. As mantenedoras ainda não credenciadas devem fazer o cadastramento no Sistema Integrado de Informações da Educação Superior (SiedSup) e no Sistema do Financiamento Estudantil. Neste caso, a Caixa Econômica Federal emite o termo de adesão. O Fies destina-se a financiar a graduação de estudantes que não tenham condições de arcar com os custos da formação que estejam regularmente matriculados em instituições particulares cadastradas no programa e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação. O financiamento chega, atualmente, a 431 mil estudantes de todo o País. O cadastramento deve ser feito nas páginas eletrônicas do SiedSup e do Fies.