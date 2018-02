Instituições do ProUni fecham acordo sobre bolsas Vinte e duas instituições de ensino superior - das 74 participantes do Programa Universidade para Todos (ProUni) que ofereciam menos de 50% das bolsas devidas - assinaram termos de compromisso com o Ministério da Educação e se comprometem a oferecer o total de bolsas devidas e mais 20% de penalidade pelos próximos dois ou três anos. As demais estão com os termos em análise. Se após a assinatura as instituições não cumprirem o acordo, poderão ser desligadas do programa.