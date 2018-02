Instituto da USP recorre contra mudanças na Fuvest

Um dos trechos afirma que ?a aprovação foi feita deixando em aberto toda uma regulamentação que deveria ser parte integrante das normas, em particular perante a possibilidade de aplicação imediata. Isto está levando a problemas tanto formais como acadêmicos?. Como exemplo, o documento cita a falta de definição no modelo de carreiras e a escolha das disciplinas que devem constar do terceiro dia de prova. Ou seja, ainda não está definido, por exemplo, quais disciplinas cairão no último dia da segunda fase para cada carreira.

Com as mudanças aprovadas, a primeira fase da Fuvest passou a ser apenas eliminatória, deixando de contar pontos para a segunda fase. Além disso, na segunda etapa, os estudantes terão de fazer prova de todas as disciplinas - no modelo anterior, eles faziam apenas as relacionadas com a carreira escolhida. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.