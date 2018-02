Instituto faz defesa da educação

Fundado em 1987 e hoje presidido pelo jornalista Antônio Carlos Pereira, editor de Opinião do Estado, o instituto tem se preocupado com a qualidade do ensino público. Em 2007 e 2009, seus pesquisadores viajaram a Nova York, Chicago, Washington e Baltimore para estudar as reformas de ensino em escolas em situação crítica. A primeira viagem resultou em uma série de artigos, publicada pelo Estado, com o objetivo de estimular a discussão de como enfrentar as dificuldades na área.

Em 2008, o instituto, em parceria com o Itaú Social e a Secretaria Estadual da Educação de São Paulo, começou a desenvolver um projeto em dez escolas públicas da capital com os piores desempenhos no Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (Idesp). Com medidas simples e de baixo custo - ofereceu tutoria a professores de matemática e português e criou o cargo de "coordenador de pais"-, o projeto está conseguindo melhorar o ensino. Ele deve ser sistematizado, com o objetivo de ser replicado em outras escolas.

Com a Faculdade de Economia da Fundação Armando Álvares Penteado (Faap), cujo diretor é o embaixador Rubens Ricupero, o Instituto Fernand Braudel promove pesquisas e debates públicos sobre crises financeiras, comércio, energia e a expansão da democracia na América Latina. Em 20 anos, foram mais de 160 seminários.