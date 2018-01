Instituto Italiano de Cultura inaugura sede no Second Life O Instituto Italiano de Cultura (IIC) inaugurou experimentalmente uma sede no mundo virtual Second Life, no qual programará exposições e promoverá a criatividade italiana, informou nesta sexta-feira, 9, o Ministério das Relações Exteriores do país. O IIC, primeiro centro de promoção cultural nacional com uma representação no Second Life, foi "construído" na região de Eup, às margens de um lago, e possui espaços para exposições. O Second Life é um espaço virtual em 3D e interativo, com 4 milhões de usuários que vivem uma vida paralela a sua existência real, em um mundo onde podem comprar terrenos e construir casas, sair à noite e conhecer gente, entre outras possibilidades. Segundo comunicado do ministério, a plataforma Second Life permitirá "dar um novo impulso à promoção da criatividade italiana, principalmente nos setores da arte contemporânea, do desenho, da arquitetura e do patrimônio cultural". A primeira exibição prevista pelo ICC virtual é "On the Edge of Vision", que terá obras de jovens artistas. No "mundo real", a mostra foi inaugurada em fevereiro pelo primeiro-ministro da Itália, Romano Prodi, na cidade de Calcutá, durante uma visita à Índia. O IIC virtual, que já está programando outras exposições, será uma "vitrine" das iniciativas da Direção Geral para a Promoção Cultural, da qual dependem 90 institutos italianos de cultura no "mundo real".