Instituto projeta investimentos em TI até dezembro A área de Pesquisas do Instituto Sem Fronteiras (ISF) divulgou hoje o balanço do mercado brasileiro de tecnologia da informação no primeiro semestre e quais serão as perspectivas para o segundo. De acordo com as estimativas iniciais da entidade, foram movimentados R$ 21 bilhões nos primeiro seis meses deste ano, um crescimento de 20% em relação ao mesmo período do ano anterior. ?Pelo fato deste ano ser um ano eleitoral, houve uma grande concentração de compras no primeiro semestre por parte do segmento governamental e das estatais, bem como vários projetos de re-implantação e adição de novos módulos de ERP, contratação de consultorias para BI, governança, RFID, padronização de infra-estrutura e VoIP?, observa o diretor e presidente do ISF, Luiz Alberto Matzenbacher. Para o segundo semestre, o ISF acredita que haverá uma queda na compra de hardware pelo segmento corporativo, mudanças de plataforma e aumento do interesse na adoção de thin clients (estações com menos poder de processamento do que PCs, porém com menor custo operacional). ?Haverá uma forte migração de compra de servidores torre para a arquitetura rack e blade. Por outro lado, o segmento doméstico continua mostrando sua força para o segundo semestre e há perspectivas positivas para a compra de PCs, multifuncionais, e outros dispositivos?, diz Ivair Rodrigues, diretor de pesquisas. O ISF aponta que, apesar dos melhores negócios estarem em serviços de outsourcing, existem, ainda em 2006, muitas oportunidades em serviços de desenvolvimento e integração. Na analise do ISF, o uso de aplicações de VoIP deve gerar diversas oportunidades ainda no segundo semestre. Isto se dará não apenas pela adoção da tecnologia por novas empresas, mas também pela busca de adequação e melhorias de muitas das empresas entrevistadas que já possuem VoIP, mas que não tiveram suas expectativas atendidas. ?Estas empresas buscarão a expertise das consultorias para adequar, expandir, ou mesmo migrar os sistemas existentes, objetivando redução de custos, segurança, qualidade e compatibilidade com os padrões tecnológicos?, observa Matzenbacher.