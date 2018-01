Instituto Royal recupera um dos 178 cães beagles levados O Instituto Royal conseguiu na Justiça a recuperação do primeiro dos 178 cães levados por ativistas que invadiram a unidade de São Roque, em São Paulo, na madrugada do último dia 18. O animal estava em Valinhos, no interior paulista, e tinha sido colocado à venda no Mercado Livre, comunidade de comércio on line, por R$ 2,7 mil. Após a divulgação, o cão foi retirado da página de ofertas.