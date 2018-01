Integração com celular atrai novos usuários Receber alertas via e-mail ou mensageiro instantâneo ajuda bastante a evitar que compromissos importantes venham a ser esquecidos. Mas e se justo naquele momento você não estiver no computador ou não puder acessar a internet? Segundo o advogado Eduardo Souza, a "capacidade de enviar lembretes via mensagens de texto do celular foi decisiva"para que ele optasse por adotar um calendário online. Outro usuário, o designer Felipe Frade, reforça: "O envio de SMS é o recurso que mais utilizo para ser avisado dos meus futuros compromissos." Além dos avisos enviados pela web, tanto o serviço do Google quanto o popular Remember the Milk (RTM) possibilitam o envio de lembretes por SMS. Usuários do Calendário do Google podem cadastrar números da operadora de telefonia móvel TIM em suas contas para obter o serviço sem nenhum custo. Já adeptos do RTM contam com essa facilidade tanto para telefones da TIM quanto para os da Claro. Embora o Yahoo também ofereça essa opção em sua versão em língua inglesa, ainda não estão listadas operadoras de telefonia móvel brasileiras. Para configurar um número de telefone para recebimento dos avisos no Calendário do Google, deve-se ir em Configurações e na aba Configuração do celular. Após preencher o número antecedido pelo código do Brasil (+55) e o DDD, é preciso esperar por um SMS de confirmação do buscador. O SMS contém uma sequência numérica de seis dígitos que deve ser copiada no campo Código de confirmação nas Configurações do calendário. Feito isso, basta clicar no botão Concluir Configuração para que a função seja habilitada. O procedimento no RTM é bem mais simples. Basta clicar em Configurações e preencher o número do aparelho. Pronto: o celular já está configurado para receber os dados sobre os compromissos cadastrados na conta.