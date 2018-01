Integração é o foco da linha 2007 de produtos da McAfee A fabricante de produtos de segurança McAfee lançou nesta semana a linha 2007 de suas soluções de segurança para usuários finais, cujo destaque é ampliação de funções nos mesmos pacotes A chamada linha Falcon, de produtos para usuários domésticos, ,é composta por cinco suítes com tecnologias combinadas: VirusScan Plus, PC Protection Plus, Internet Security Suite, Total Protection e Wireless Protection. Os produtos permitem a detecção e eliminação de rootkits, fornecem proteção de redes sem fio e o backup local automatizado, entre outras tecnologias. Com a inclusão da ferramenta SiteAdvisor em cada produto, a McAfee garante ainda a pesquisa segura na Internet. Isso porque a tecnologia em questão permite classificar e alertar sobre sites suspeitos de forma simples e direta. Para a interface única de gerenciamento e visualização da segurança dos computadores, o usuário contará com o McAfee SecurityCenter renovado, projetado de acordo com a experiência do usuário. O novo SecurityCenter faz a verificação da segurança por grupos de recursos como Computadores e Arquivos, Internet e Rede, Email e Mensagens Instantâneas e Controle dos Pais. A nova interface facilita o entendimento do status de segurança por parte do usuário. Os consumidores agora podem visualizar este status e gerenciar a segurança do PC com um único produto em vez de muitos. ?Os novos softwares da Linha 2007 foram desenvolvidos de acordo com o comportamento e a experiência do usuário na Internet, de forma que ele possa fazer buscas e transações seguras, assim como usar com segurança a rede wireless?, revela Gustavo Maldonado, gerente de produto da divisão de estratégia do mercado consumidor e grupo de marketing da McAfee, Inc. (EUA) Novas tecnologias Para proteção do PC, a empresa incluiu nos novos produtos o McAfee SystemGuardsTM e o McAfee X-Ray for Windows. Enquanto o primeiro recurso verifica comportamentos mal-intencionados para bloquear spyware, vírus e hackers potenciais, o segundo detecta e elimina rootkits - programas mal-intencionados ocultos. O backup automático para proteção de dados e arquivos faz parte das novas tecnologias para melhorar o desempenho do PC. A McAfee desenvolveu ainda um recurso que monitora os computadores em toda a rede, o McAfee Network Manager - disponível em todos os produtos da nova linha - para o usuário verificar se há brechas de segurança na rede doméstica. A necessidade de proteção das redes domésticas sem fio também foi atendida pela McAfee com o lançamento do Wireless Protection. Dentro deste produto, uma ferramenta chamada McAfee EasyNetworkTM automatiza o compartilhamento de impressoras e arquivos pelo método ?arraste e solte? entre computadores confiáveis da rede doméstica. Os preços variam entre R$ 89 e R$ 135, para usuários individuais, e entre R$ 118 e R$ 164 nos pacotes para três usuários. Além de comprar os produtos em caixas nas lojas, os consumidores também podem fazer a assinatura dos serviços de segurança da McAfee pela internet, em parceria com provedores de acesso e no site da empresa (assinatura anual). Atualmente mais de 450 mil usuários já utilizam os aplicativos para proteger seus PCs.