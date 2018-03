Integração entre ônibus, metrô e trens subirá para R$ 5 O valor da integração entre as linhas de ônibus da capital paulista e as linhas de metrô e trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), geridos pelo governo estadual, vai subir dos atuais R$ 4,65 para R$ 5. As informações foram dadas no início da noite desta quarta-feira, 22, pela Prefeitura de São Paulo com exclusividade ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado.