Integradora distribui fone sem fio para Skype A integradora 2S começou a vender no Brasil o CIT 200, um telefone sem fio da Linksys que estende as funcionalidades do popular programa Skype para além do PC. É verdade que o aparelho só funciona em conjunto com um computador ligado na internet, mas pelo menos o usuário não fica restrito ao PC na hora de fazer e receber suas ligações de voz pela Web. Para utilizá-lo, basta conectar uma base pela porta USB ao micro - é preciso ter o Skype instalado e rodando no PC - para ter acesso à agenda de contatos, podendo realizar ainda ligações pelos serviços SkypeOut e SkypeIn (ligações para telefones reais, a partir de créditos pré-pagos comprados no site da empresa). Com alcance de 50 metros em ambientes fechados e bateria recarregável, o CIT 200 tem garantia de um ano e será vendido no Brasil com preço sugerido de R$ 799,00.