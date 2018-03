Integrante de quadrilha é preso após assalto em Cotia Um adolescente, de 17 anos, foi preso, por volta das 23h30 de ontem, após assaltar moradores de uma casa na Estrada da Fazenda Santa Rosa, no Jardim Vista Alegre, em Cotia, região oeste da Grande São Paulo, juntamente com outros bandidos. Segundo a Guarda Municipal de Cotia, pelo menos cinco criminosos faziam parte da quadrilha. Os bandidos invadiram a residência, mantendo seis pessoas da mesma família como reféns. As vítimas ficaram amarradas enquanto os criminosos reviravam a casa. Os ladrões fugiram em duas motos pertencentes aos moradores. Ninguém ficou ferido. Em patrulhamento pela Rua Odes, no Jardim Nova Vida, guardas municipais encontraram parte do que fora roubado na casa próximo a um matagal. Os criminosos foram localizados, mas apenas um dos integrantes do bando, o adolescente, foi preso em um terreno baldio após intensa troca de tiro.