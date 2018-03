Integrante do 'BBB8' curte carnaval na Sapucaí A integrante do Big Brother Brasil 8 (BBB8) Thalita Lippi, filha da atriz Nádia Lippi, aproveitou ontem e hoje as poucas horas que tem fora da casa vigiada por câmeras para curtir o carnaval na Avenida Marquês de Sapucaí, no Rio. Thalita ganhou o privilégio de assistir às escolas de samba de dentro do camarote da Cervejaria Nova Schin. Debruçada no parapeito do camarote, ela acenava e mandava beijos para quem a reconhecia e também acompanha as escolas sambando e pulando muito. Thalita foi acompanhada por técnicos do programa, que evitam que cheguem informações para ela, que é bastante assediada por convidados do camarote que levam o apoio para que ela chegue à final do BBB8.