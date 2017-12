Integrantes do Fifth Harmony se consideram feministas

As integrantes do Fifth Harmony, Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane, Camila Cabello e Lauren Jauregui, afirmaram acreditar no poder feminino, e querer que suas fãs sejam inspiradas por elas para perceberem que podem conseguir tudo o que querem na vida.

"No Fifth Harmony somos todas feministas. É o nosso dever chegar às pessoas e deixá-las saber que uma mulher pode ser tão poderosa quanto um homem", afirmou Dinah em entrevista à revista Fashion.

O grupo quer que suas admiradoras percebam seu poder e deem as costas para o bullying e outros ataques. Lauren enfatizou: "Parem com os xingamentos e parem de falar como as mulheres devem se vestir ou agir. Queria proibir isso. Odeio esse mundo ridículo".

Camila também se manifestou sobre as piadas maldosas feitas em redes sociais: "Confiança vem com experiência e crescimento. Eu costumava ser insegura, então parei de ler comentários odiosos no Twitter. Cortei isso da minha vida. Foi quando cresci como pessoa e tive muito orgulho".