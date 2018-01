Intel ainda é a maior fabricante de chips, aponta pesquisa

A Intel irá aumentar sua fatia de mercado no final de 2007 para 12,5%, se mantendo como a maior fabricante mundial de chips, enquanto que a AMD irá sair da lista das 10 maiores do ramo, prevê a empresa de pesquisa iSuppli. A Samsung Electronics continuará como a segunda maior do segmento, com 7,4% de fatia de mercado e a Toshiba subirá para a terceira posição, desbancando a Texas Instruments para o quarto lugar, segundo a iSuppli. Espera-se que os lucros totais envolvendo semicondutores atinjam 271 bilhões de dólares, 4,1% a mais que em 2006. Em setembro, a iSuppli tinha estimado um crescimento de 3,5%. "Em meio aos crescimento em desaceleração para a venda de semicondutores, as empresas com melhor execução ou com melhor capacidade de capitalizar na tendência da indústria ou que conseguiram se sobressair ao desempenho do mercado", pontua em empresa de pesquisa em comunicado de terça-feira. "A Intel defendeu com sucesso sua fatia de mercado que ganhou da AMD no primeiro trimestre, no segmento de processadores de computador, devido ao sucesso de suas linhas de chips dual-core e quad-core", coloca o chefe de inteligência de mercado da iSuppli, Dale ford. A Sony deve saltar do décimo quarto para o oitavo lugar com um aumento de 57% nos lucros, graças as vendas de chips para o console PlayStation 3. Os lucros maiores da Toshiba também estão relacionados em parte a venda de chips do PlayStation 3. Tinha-se a expectativa de que a Infineon se beneficiasse do crescente mercado de telefones celulares para sair do décimo quinto para o décimo lugar, graças a seu negócio forte no segmento de tecnologias sem fio.