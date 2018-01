Intel anuncia aumento de 51% no lucro trimestral A Intel divulgou nesta terça-feira um aumento de 51 por cento do lucro trimestral, puxado pelas vendas de microprocessadores usados em notebooks, e anunciou uma previsão que superou as estimativas de alguns analistas. O lucro líquido no quarto trimestre, impulsionado pelas vendas da temporada de fim de ano, subiu para 2,27 bilhões de dólares, ou 0,38 dólar por ação, ante 1,50 bilhão de dólares, ou 0,26 dólar por ação, no ano anterior. A receita avançou 10,5 por cento, de 9,69 bilhões para 10,7 bilhões de dólares. Analistas esperavam lucro antes de itens extraordinários de 0,40 dólar por ação, em média, e receita de 10,8 bilhões de dólares, de acordo com a Reuters Estimates. A Intel havia previsto receita entre 10,5 bilhões e 11,1 bilhões de dólares no quarto trimestre. Após sofrer em 2005 e 2006, a Intel virou o jogo ante sua maior rival, AMD, e recuperou participação no mercado, particularmente no setor de servidores, que tem margens de lucro maiores do que o de computadores pessoais. Para o trimestre atual, a Intel espera receita entre 9,4 bilhões e 10 bilhões de dólares, com margem bruta de cerca de 56 por cento. Analistas estimam receita de 10 bilhões de dólares no primeiro trimestre. No quarto trimestre, a Intel teve margem bruta de 58 por cento, mais do que os 57 por cento previstos. (Reportagem de Duncan Martell)