Intel anuncia chip com quatro núcleos para novembro A fabricante de processadores Intel anunciou durante o IDF - 2006 (Intel Developer Forum), evento para desenvolvedores realizado nos EUA, que fabricará chips com quatro núcleos de processamento a partir de novembro. Chamados de Core 2 Quad Extreme, os novos componentes serão usados em sistemas de alto desempenho como servidores, estações de trabalho para computação gráfica, animação e micros para gamemaníacos. Seguindo o mesmo princípio dos chips dual core, em que existem dois núcleos ativos de processamento (como se o processador tivesse dois ´cérebros´ em vez de um), os Core 2 Quad terão quatro núcleos ativos, o que aumentará sua performance em atividades multitarefa, como quando o usuário mantém vários programas ativos ao mesmo tempo. ?A indústria está passando pela maior mudança em décadas, entrando em uma era de desempenho e eficiência no consumo de energia que é crítica para todos os segmentos de mercado e em todos os aspectos da computação?, declarou o presidente e CEO da Intel, Paul Otellini. A empresa também confirmou que a tecnologia e arquitetura de fabricação desenvolvida permitirá, no futuro, fabricar chips com dezenas ou mesmo centenas de núcleos ativos de processamento.